Godfall per PS5 a prezzo record: sconto del 56% su Amazon!

Se Godfall è un titolo aspettavate di acquistare da tempo, finalmente è arrivata l'occasione di portarvelo a casa. In promozione su Amazon ve lo portate a casa, in versione PS5, a soli 34,98 euro ossia al 56% di sconto. Disponibile per la spedizione immediata, lo ricevete a casa in meno di 48 ore lavorative.

Godfall per PS5 a prezzo eccezionale!

Si tratta di un gioco che vi immergerà in avventure mistiche all'interno di paesaggi esotici e non solo. Al 56% di sconto vi porterete a casa un titolo di pregio che vi consente di vivere un'avventura a 360° a un prezzo eccezionale. Uniche accortezze a cui fare attenzione è che l'offerta è relativa al gioco in versione fisica, quindi è perfetto solo per voi che possedere la versione Standard della console e che si gioca con la connessione internet sempre attiva.

Godfall è ambientato in una Aperion sull’orlo della rovina. Voi siete gli ultimi dei cavalieri Valoriani, guerrieri divini che possono indossare le Armature Valoriane, leggendarie corazze che trasformano chi le porta in un inarrestabile maestro del combattimento.

In altre parole dovrete diventare maestro di tutte e cinque le classi di armi presenti nel gioco e salire di livello per poter acquisire nuove abilità e proseguire con la storia. Pertanto si tratta di un RPG che porta con sé l'onore di essere il primo looter-slasher della categoria.

Acquistate subito Godfall su Amazon per PlayStation 5 a soli 34,98 euro. Lo ordinate e diventa vostro in pochi giorni grazie alle spedizioni Prime.