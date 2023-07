God of War: Ragnarok, su Amazon raggiunge uno dei prezzi più bassi di SEMPRE!

Atreus cerca informazioni che possano aiutarlo a comprendere la profezia di “Loki” e il ruolo che lo attende nel Ragnarök. Kratos deve decidere se restare incatenato dalla paura di ripetere i suoi errori o se liberarsi del passato per diventare il padre di cui ha bisogno Atreus.‎ Oltre a una miriade di nuove abilità sia per Kratos che per Atreus, fanno ritorno il Leviatano, le Lame del caos e lo Scudo del guardiano. Le letali abilità spartane di Kratos saranno messe a dura prova come non mai nell’affrontare dèi e mostri dei Nove regni cercando di proteggere la sua famiglia.‎

Esplorate pericolose e straordinarie ambientazioni, affrontate una grande varietà di creature nemiche, mostri e dèi norreni, e accompagnate Kratos e Atreus a cercare risposte.