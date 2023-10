God of War Ragnarok PS5: sconto EPICO del 32% su Amazon

Se sei pronto per un’esperienza videoludica epica, ora è il momento perfetto per tuffarti nell’incredibile mondo di God of War Ragnarok su PS5. Grazie all’offerta sensazionale su Amazon, puoi vivere l’avventura a un prezzo più basso del 32%. Non perdere l’opportunità di unirti a Kratos e Atreus in una lotta senza tempo, tra resistenza e rassegnazione. Approfitta subito di questa occasione e fallo tuo al prezzo speciale di soli 55,40 euro.

God of War Ragnarok PS5: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

La trama di God of War Ragnarok continua a intrecciare la mitologia norrena in modo magistrale. Atreus, il figlio di Kratos, cerca disperatamente informazioni per comprendere la profezia di “Loki” e il destino che lo attende nel Ragnarök. Nel frattempo, Kratos deve decidere se lasciarsi imprigionare dalla paura dei suoi errori passati o liberarsi del passato per diventare il padre di cui Atreus ha bisogno. Un conflitto interiore che si intreccia con le epiche battaglie contro dèi e mostri dei Nove regni.

Il gioco ti offre la possibilità di esplorare immensi regni, ciascuno con ambientazioni pericolose e straordinarie, accompagnando Kratos e Atreus nella loro ricerca di risposte. Entra in un mondo dove la mitologia prende vita, dove creature nemiche, mostri e dèi norreni sfideranno la tua abilità e intelligenza tattica.

Ma non è solo la storia coinvolgente che rende God of War Ragnarok una gemma videoludica. Il gioco presenta una vasta gamma di nuove abilità sia per Kratos che per Atreus, insieme al ritorno di armi iconiche come il Leviatano, le Lame del Caos e lo Scudo del Guardiano. Le letali abilità spartane di Kratos saranno messe alla prova nell’affrontare le sfide più spietate.

God of War Ragnarok presenta una vasta gamma di nuove abilità sia per Kratos che per Atreus, insieme al ritorno di armi iconiche come il Leviatano, le Lame del Caos e lo Scudo del Guardiano. Le letali abilità spartane di Kratos saranno messe alla prova nell'affrontare le sfide più spietate.

