God of War (PlayStation Hits): TUO a meno di 20€ su Amazon

Uno dei giochi più venduti degli ultimi mesi per PlayStation 4 è sicuramente "God of War – PlayStation Hits", un capolavoro che non può assolutamente mancare nella tua collezione.

God of War (PlayStation Hits) su Amazon: Best Buy

God of War è molto più di un semplice gioco d’azione; parliamo di un’epica avventura che segue Kratos, il leggendario guerriero spartano, e suo figlio Atreus in un viaggio attraverso le mitologie nordiche. La storia coinvolgente, ricca di emozioni e colpi di scena, ti terrà incollato allo schermo dall’inizio alla fine. Dovrai esplorare mondi mozzafiato, affrontare divinità potenti e scoprire il passato tormentato del nostro eroe in questa straordinaria odissea. Qui la grafica è semplicemente superba: i dettagli visivi, gli ambienti magnifici e i personaggi ben definiti rendono questo titolo una vera meraviglia visiva. Il tutto verrà alimentato dalla potenza della PlayStation 4 che viene sfruttata al massimo.

I combattimenti qui, poi, sono pazzeschi; sarai in grado di utilizzare le iconiche lame del Leviatano e sfruttare le abilità di Kratos per affrontare nemici assurdi e risolvere intricati enigmi.

God of War è ora disponibile a un prezzo straordinario su Amazon.

