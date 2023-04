God Of War III: prezzo BOMBA per la rimasterizzazione per PS4

God of War III è un gioco che ha lasciato il segno nella storia dei videogiochi, grazie alla sua trama epica e alla grafica spettacolare che ha saputo regalare ai giocatori. Inoltre, il gioco ha raggiunto un grande successo con la sua uscita su PS3, vendendo circa 180 mila copie. Questo ha portato alla rimasterizzazione del gioco per PS4, rendendolo ancora più accessibile e migliorando la qualità della grafica grazie alla risoluzione 1080p e 60FPS. Grazie a uno sconto FOLLE del 63% su Amazon, oggi puoi acquistare questo eccezionale titolo ad un prezzo stracciato di soli 7,71 euro.

God Of War III: l’affare da prendere al volo

Uno dei fattori che ha reso God of War III così amato dai giocatori è la sua trama coinvolgente. Il gioco segue le avventure di Kratos, un guerriero spartano che cerca vendetta contro gli dei dell’Olimpo. La trama è piena di azione e sorprese, con momenti epici e scontri contro boss enormi che richiedono la massima abilità del giocatore. La storia è stata così coinvolgente che ha ricevuto un punteggio di 92% su Metacritic per la sua versione originale su PS3.

La rimasterizzazione su PS4 ha permesso di migliorare ulteriormente la grafica, con una risoluzione 1080p e 60FPS che rende il gioco ancora più spettacolare. Ogni dettaglio di God Of War III è stato curato con grande attenzione, dalle animazioni dei personaggi fino alla qualità degli effetti speciali. Questo rende l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente, permettendo ai giocatori di immergersi completamente nell’ambientazione e di vivere al meglio ogni momento dell’avventura.

Inoltre, la rimasterizzazione su PS4 ha permesso di introdurre un photo mode che permette ai giocatori di catturare, editare e condividere i momenti di gioco più emozionanti. Questo è un ottimo modo per mostrare agli amici le proprie imprese e per rivivere i momenti più epici di God Of War III. Inoltre, il photo mode offre un ulteriore livello di personalizzazione del gioco, permettendo ai giocatori di scegliere l’angolo di ripresa perfetto per ogni scena.

In conclusione, God of War III rimasterizzato per PS4 è un gioco che merita di essere giocato da chiunque ami l’azione e l’avventura. La grafica spettacolare e la trama coinvolgente rendono il gameplay indimenticabile. Inoltre, il fatto che sia attualmente in sconto PAZZESCO del 63% su Amazon lo rende ancora più allettante per chiunque voglia provare questo capolavoro, ad un prezzo ridicolo di soli 7,71 euro. Non perdere ulteriore tempo, se scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

