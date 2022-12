God of War: ecco la Serie TV da Amazon Prime Video

Era diventato un po’ il segreto di Pulcinella, ma adesso Amazon Prime Video ha ufficialmente confermato di essere al lavoro su una serie TV basata su God of War, il celebre franchise di videogiochi per PlayStation.

Rafe Judkins de “La Ruota del Tempo” è stato scelto come showrunner, mentre Mark Fergus e Hawk Ostby si occuperanno di scrittura e produzione dell’adattamento. È ancora presto tuttavia per definire un periodo di lancio.

Vernon Sanders, head of global television di Amazon Studios, ha dichiarato:

“God of War è un avvincente franchise incentrato sui personaggi che crediamo affascinerà i nostri clienti globali tanto con i suoi mondi estesi e coinvolgenti quanto con la sua ricca narrazione. Siamo onorati di condividere l’avventura di esplorare la mitologia di God of War in un modo così importante con Sony Pictures Television, PlayStation Productions e Santa Monica Studio“