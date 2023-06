Goat Simulator 3 per PS5: l'irriverente gioco in super sconto su Amazon

Goat Simulator 3 è il gioco che ha sconvolto l’industria videoludica con la sua irriverenza e il suo humor folle. E adesso, con il 23% di sconto su Amazon, è l’occasione perfetta per entrare nel mondo caotico delle capre sulla tua PS5. Approfitta subito di questa incredibile offerta e acquista il titolo che sta facendo impazzire tutti gli youtuber, ad un prezzo speciale di soli 53,81 euro.

Goat Simulator 3 per PS5: un’occasione da prendere al volo

Una delle caratteristiche più divertenti di Goat Simulator 3 è la possibilità di giocare come una capra. E non solo tu, ma fino a tre dei tuoi amici possono unirsi a te in una frenetica avventura di co-op locale o online. Immagina di correre per le strade di una città come un branco di capre impazzite, creando caos ovunque passi. Il divertimento è assicurato.

In Goat Simulator 3, puoi personalizzare la tua capra con una vasta gamma di oggetti stravaganti. Dalle classiche corone di carta igienica ai carrelli da tè, le possibilità sono infinite. Puoi davvero far diventare la tua capra unica nel suo genere e stupire gli altri giocatori con il tuo stile unico.

Il titolo offre una miriade di eventi, PNG da tormentare, effetti fisici, effetti di stato, oggetti collezionabili, easter egg, bugie, tradimenti e passioni. Ogni angolo del gioco nasconde sorprese e situazioni comiche che ti faranno ridere a crepapelle. Non c’è tempo per la noia quando giochi a Goat Simulator 3.

Acquistando Goat Simulator 3 su Amazon, potrai approfittare di un pacchetto esclusivo che include una custom Scatola-Stalla Pupazzetto Steelbook, un gioco su CD Soundtrack, un poster a due lati, tre cartoline bonus e 10 skin e accessori direttamente da Goat Simulator, MMO Simulator, GoatZ, Waste of Space e PayDay. È un’offerta imperdibile per i fan del gioco e un’opportunità unica per immergerti completamente nel mondo delle capre impazzite.

Goat Simulator 3 è un gioco che non prende sul serio se stesso e offre un’esperienza di gioco unica nel suo genere. Con il suo humor irriverente, la personalizzazione delle capre e un mondo ricco di eventi comici, è un titolo che non puoi lasciarti sfuggire, soprattutto ora che è disponibile con un super sconto del 23% su Amazon. Approfitta di questa promozione e preparati a entrare nel caos divertente e strampalato di Goat Simulator 3, ad un prezzo vantaggioso di soli 53,81 euro. Mi raccomando, non perdere ulteriore tempo, le scorte a diposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.