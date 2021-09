GO100 Star Plus: winback W3 a 7,99€ con 100GB

Una delle tariffe winback di WINDTRE, GO100 Star Plus, ritorna disponibile per alcuni ex clienti dell'operatore con la Top Quality Network.

GO100 Star Plus: i dettagli della PROMO winback WINDTRE

La promozione SMS winback gode di 100 Giga di traffico dati in 4G e 4G+, minuti illimitati di chiamate verso tutti gli operatori nazionali sia fissi che mobili, 200 SMS sempre verso tutti a meno di 8 euro al mese. L'offerta low-cost prevede il rinnovo mensile su credito residuo ed inoltre comprende anche ben 4,4 Giga di internet da utilizzare in roaming.

Il messaggio che viene recapitato in queste ore ad alcuni ex clienti Wind o H3G è simile al seguente:

100 GIGA, minuti illimitati e 200 SMS a 7,99E/mese con la Top Quality Network di WINDTRE: SE NON LA PROVI NON CI CREDI! Attivazione GRATIS e SIM 10E nei nostri negozi entro il 28/09. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e privacy windtre.it/go-100-star-plus

Costi ed altro

L'offerta in questione non prevede contributi iniziali per l'attivazione. L'unica spesa da affrontare la prima volta prevede 10 euro di costo SIM oltre alla ricarica mensile a discrezione vostra. Inoltre, non prevede alcun vincolo di permanenza contrattuale.

Tale promo è attivabile esclusivamente in negozio entro e non oltre il 28 Settembre 2o21.