La GO 100 Special Plus di WINDTRE è una promo winback che attualmente viene proposta tramite SMS ad alcuni ex clienti dell'operatore arancione.

GO 100 Special Plus: i dettagli

La promozione attivabile solo in portabilità prevede 100 Giga di traffico internet in 4G e 4G+ sulla Top Quality Network, minuti illimitati di chiamate verso tutti sia fissi che mobili in Italia, 200 SMS sempre verso qualsiasi operatore al prezzo di soli 9,99 euro ogni mese. Tale tariffa viene rinnovata mensilmente sul credito residuo della SIM. Il canone mensile offre anche 5,5 Giga dedicati alla navigazione in roaming nei paesi dell'Unione Europea.

Il messaggio winback che un target specifico di ex clienti sta ricevendo in queste ore è il seguente:

E’ tempo di 100GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 9.99E/mese sulla nuova Rete TOP QUALITY di WINDTRE! Attivazione GRATIS e SIM 10E nei nostri negozi entro il 16/09. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e info privacy windtre.it/go100specplus

Costi ed altro

Il contributo di attivazione di questa offerta è completamente gratuito. L'unica spesa da affrontare la prima volta prevederà i 10€ per la SIM oltre alla prima ricarica. Come potete leggere dall'SMS, il termine ultimo per attivare questa promo è fissato al 16 Settembre 2021. Inoltre, tale tariffa è sottoscrivibile solo nei negozi WINDRE.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wind 3

Tariffe