Gmail, cercare tra la posta sarà ancora più facile: nuova funzione AI in arrivo

Google ha annunciato un importante aggiornamento per Gmail, che introdurrà una nuova funzionalità di ricerca smart basata sull’intelligenza artificiale. La novità, già in fase di rollout su Android, iOS e web, promette di rendere la ricerca delle e-mail più veloce, efficace ed efficiente, in grado di fornire risultati più pertinenti.

Come funziona la nuova ricerca AI di Gmail

In precedenza, il motore di ricerca di Gmail organizzava le e-mail in ordine cronologico in base alle parole chiave inserite, mostrando prima i “Top results” e poi tutti gli altri messaggi. Con l’aggiornamento, il sistema di ricerca sfrutterà l’intelligenza artificiale per analizzare vari fattori, tra cui: quanto sono recenti le mail, i messaggi più cliccati, contatti con cui si interagisce più spesso e altri parametri di rilevanza.

Grazie a questi miglioramenti, le mail più importanti per l’utente verranno visualizzate in cima ai risultati. Verrà inoltre introdotto un nuovo menù a discesa chiamato “Most relevant” (ovvero: “Più rilevanti”) sotto la barra di ricerca di Gmail e il carosello di filtri, che potresti trovarti a non utilizzare quasi più. Questo menù si affiancherà al consueto “Most recent” (“Più recenti”).

L’aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione globale per gli utenti con account personali di Google, sia su dispositivi mobili che su web. Per il momento, gli account aziendali non hanno ancora accesso alla funzione, ma Google ha già confermato che l’estensione agli utenti business avverrà in un secondo momento.