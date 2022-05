Gli utenti Android guidano meglio di quelli iPhone, pare

Abbiamo spesso visto tantissimi sondaggi bizzarri in questi anni che hanno visto come protagonisti gli utenti Android e quelli iOS. Se alcuni sembrano molto intriganti e sono alquanto seri e veritieri, molti altri invece, sono semplicemente bizzarri e non si possono prendere come “metro di giudizio universale”. Quello di oggi è da inserire in questa categoria, quindi vi invitiamo a prenderlo con il sorriso, senza la pretesa di pensare che sia universalmente così.

Android vs iOS: la sfida improbabile

Ad ogni modo, Jerry è un portale che compara assicurazioni auto per smartphone e in questo sondaggio ha posto ha voluto capire quali fossero i migliori automobilisti fra i possessori di device Android e quelli che posseggono iPhone. Per capirlo, ha usato un’app a bordo del telefono di 20.000 persone e l’ha testata su oiltre 13 milioni di km. Certo, secondo i risultati, sembra che chi ha un Android guidi meglio di chi possiede un iPhone. Ecco la dichiarazione:

Jerry ha analizzato i dati raccolti da 20.000 conducenti durante 13 milioni di chilometri di guida in un periodo di 14 giorni. I dati hanno generato un punteggio di guida complessivo e punteggi secondari per accelerazione, velocità, frenata, svolta e distrazione. Quindi abbiamo raggruppato i risultati per sistema operativo dello smartphone e varie caratteristiche demografiche.

In ogni parametro, si scopre che gli utenti possessori di Android phones sono più bravi. Questo vuol dire che chi ha un melafonino è più incline alla distrazione alla guida? Ovviamente no, ve lo diciamo noi.

Non di meno, i parametri come età, classe sociale sembra che abbiano causato un effetto sulla condotte delle persone. Si legge che chi ha un Android senza laurea guidi meglio di un utente con dottorato che ha un iPhone. Infine, Jerry sottolinea che i primi “sono più aperti, onesti e umili, oltre che meno interessati al lusso e allo status sociale“.

Onestamente, non vogliamo credere a questo sondaggio e non lo vogliamo prendere come punto di riferimento, però vi invitiamo a guardarlo con un pizzico di sorriso. Per quel che vale, alla guida cercate di essere sempre attenti, a prescindere dal prodotto che avete in tasca.

