Gli USA vogliono sostituire le apparecchiature di Huawei

Gli USA hanno appena aperto un programma da 1,9 miliardi di dollari volto a sostituire le apparecchiature di Huawei nella rete statunitense.

Gli USA stanno eliminando Huawei dal Paese

La US FCC (Federal Communications Commission) ha dichiarato all'inizio di questa settimana che lancerà un nuovo programma per aiutare i provider a sostituire tutte le apparecchiature Huawei nell'infrastruttura di rete della nazione.

Secondo un rapporto di Reuters, la FCC statunitense investirà fino a 1,9 miliardi di dollari USA per rimborsare tutti i vettori di telecomunicazioni statunitensi, in particolare quelli rurali, così da aiutarli a rimuovere/sostituire le apparecchiature di rete dal gigante tecnologico cinese.

Per chi non lo sapesse, Huawei è stata etichettata come una minaccia alla sicurezza nazionale dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, il quale ha anche aggiunto il marchio alla sua lista nera commerciale. Ora, il governo cerca di rimuovere completamente la sua presenza dalla rete interna.

Sebbene Huawei e ZTE siano stati designati come minacce alla sicurezza nazionale per le comunicazioni, un ordine di “rip and replace” non è una cosa semplice. Ciò vale soprattutto per i vettori rurali che potrebbero dover affrontare costi elevati e difficoltà a trovare enti e aziende in grado di rimuovere e sostituire le attrezzature realizzate dalle compagnia cinesi.

Inoltre, i criteri di ammissibilità iniziali erano per le realtà che avevano meno di 2 milioni (o meno) di clienti, ma che da allora sono stati aumentati a 10 milioni o meno di clienti.

Nel settembre 2020, la FCC aveva stimato che il costo della rimozione e sostituzione totale sarebbe stato di circa 1,837 miliardi di dollari USA. E ora, sembra che gli Stati Uniti vogliano accelerare i loro piani. Come andrà a finire la vicenda? Restate connessi per rimanere sempre aggiornati in merito.