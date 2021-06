La FCC degli Stati Uniti spinge per vietare in anticipo l'attrezzatura per le telecomunicazioni Huawei e ZTE . Di fatto, all'inizio di questa settimana, la Federal Communications Commission americana ha votato all'unanimità per far avanzare la proposta di divieto per le apparecchiature di rete dei vettori di telecomunicazioni statunitensi realizzate da Huawei e ZTE.

USA contro i prodotti di telecomunicazione di Huawei e ZTE

Secondo un rapporto di Reuters, la FCC mira a promuovere i suoi divieti sui due giganti cinesi delle telecomunicazioni che, da quanto si evince, sono considerati minacce alla sicurezza nazionale. Le nuove regole hanno già ottenuto l'approvazione iniziale e consentirebbero all'ente regolatore di revocare le autorizzazioni rilasciate alle società cinesi per le loro apparecchiature. Un portavoce di Huawei ha definito questa revisione della FCC come “fuorviata e inutilmente punitiva“.

Inoltre, la presidente ad interim della FCC Jessica Rosenworcel ha aggiunto che le nuove misure “escluderanno le apparecchiature non affidabili dalle nostre reti di comunicazione… Abbiamo lasciato opportunità aperte per l'uso (Huawei e altre apparecchiature cinesi) negli Stati Uniti attraverso il nostro processo di autorizzazione delle apparecchiature. Quindi qui proponiamo di chiudere quella porta”. Dal 2018, la FCC ha approvato più di 3.000 domande di Huawei, secondo il commissario della FCC Brendan Carr.

Tuttavia, i nuovi regolamenti vieterebbero tutte le future autorizzazioni per le apparecchiature di comunicazione che possono potenzialmente rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale della nazione. Nel marzo 2021, l'ente americana aveva designato cinque aziende cinesi come una minaccia alla sicurezza in base a una legge del 2019 che mira a proteggere le reti di comunicazione statunitensi. In particolare, i funzionari del governo hanno elogiato le azioni della FCC affermando che la questa ha votato “per mettere al primo posto la sicurezza nazionale mantenendo le apparecchiature cinesi compromesse fuori dalle reti di telecomunicazioni statunitensi“.

