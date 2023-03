Gli sconti di Monclick sono AMAZING: super offerte oltre il 50%

Fino al 17 marzo sul sito ufficiale di Monclick è possibile approfittare della promo The Amazing Sconti, con super offerte oltre il 50% e il 5% extra in carrello come quelle sull’asciugatrice AEG T7, la stampante per etichette del marchio Brother e il forno da incasso Smeg. La promozione proseguirà fino a questo venerdì, con la consegna gratuita per tutti i prodotti in offerta.

Asciugatrice AEG T7 in sconto del 50%

Nella lista degli articoli in super offerta su Monclick troviamo l’asciugatrice AEG T7, in sconto del 50% a 449,90 euro anziché 899,90 euro. Le asciugatrici a pompa di calore del marchio AEG garantiscono un sensibile risparmio sulla bolletta energetica e la massima delicatezza di asciugatura per qualsiasi capo di abbigliamento.

Stampante per etichette Brother in sconto del 52%

Un’altra offerta superiore al 50% di sconto ha per protagonista la stampante per etichette Brother, in sconto del 52% a 159,90 euro anziché 331,90 euro. L’etichettatrice del marchio Brother impiega la tecnologia di stampa Zero-Ink, grazie alla quale riesce a garantire una produzione di etichette a colori senza l’utilizzo dell’inchiostro. Compatibile con PC, Mac, device Android e iOS.

Forno da incasso Smeg in sconto del 50%

Chiudiamo questa breve lista di super offerte Monclick nell’ambito dell’iniziativa The Amazing Sconti con il forno da incasso Smeg a 449,90 euro anziché 899,90 euro. Le dimensioni sono 353 mm in altezza, 470 mm in larghezza e 401 mm in profondità, per un volume netto di 68 litri e una classe di efficienza energetica A++.

Per tutti gli articoli in offerta è possibile usufruire dei pagamenti rateizzati con PayPal e Klarna in tre rate a interessi zero. E con Klarna puoi decidere di pagare in un’unica soluzione 30 giorni dopo l’acquisto.

Approfitta della promo The Amazing Sconti di Monclick per avere accesso a un’infinità di offerte, alcune con sconti oltre il 50%. A tutti gli articoli si applica un ulteriore 5% per cento di sconto al check-out.

