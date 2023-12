Gli ottimi auricolari HUAWEI FreeBuds SE crollano al MINIMO STORICO

Gli auricolari HUAWEI FreeBuds SE regalano un’esperienza audio coinvolgente e un livello di comfort impareggiabile grazie al loro raffinato design semi in-ear. Questa progettazione non si limita a conformarsi in maniera impeccabile ai padiglioni auricolari, riducendo la pressione sul condotto uditivo, ma si distingue anche per un’indossabilità ottima grazie alla loro leggerezza.

Il driver dinamico da 10 mm e il diaframma ultrasensibile operano in sinergia per offrire un audio straordinariamente ricco e bilanciato. Le voci emergono con chiarezza, mentre i bassi raggiungono profondità inimmaginabili, regalando un’immersione sonora senza precedenti.

La batteria integrata negli auricolari permette fino a 4 ore di riproduzione con una singola carica, il vero jolly è la custodia di ricarica, che aggiunge ulteriori 20 ore di autonomia. Questo si traduce in un incredibile totale di 24 ore di ascolto continuo, garantendo che la tua musica preferita ti accompagni senza interruzioni.

La tecnologia avanzata di cancellazione del rumore degli HUAWEI FreeBuds SE costituisce una barriera efficace contro i rumori ambientali, assicurando un’esperienza audio cristallina anche in contesti affollati e rumorosi come in mezzo alla folla o in metropolitana, dove potrai godere appieno della tua musica o delle tue chiamate senza alcuna interferenza esterna.