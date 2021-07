I marchi cinesi riporteranno le fotocamere ToF nei nuovi telefoni di punta: questo è quanto si evince in queste ore da un recente report emerso online.

Il sensore ToF sui nuovi devic di punta sarà una scelta vincente?

Un nuovo rapporto ha rivelato che i futuri dispositivi di punta dei fornitori cinesi adotteranno nuovamente i sensori della fotocamera ToF (Time of Flight). La notizia arriva mentre anche Apple si prepara a includere nuovi sensori LiDAR basati su ToF sulla sua gamma 2021 di iPhone Pro.

Secondo un rapporto di DigiTimes, fonti del settore vicine alla questione hanno rivelato che gli OEM cinesi stanno aumentando gli ordini per componenti e obiettivi relativi alle fotocamere ToF. Un esempio è Honor, che ha recentemente inserito i sensori ToF sulla sua serie di punta Honor 50 Pro attraverso la catena di approvvigionamento con sede a Taiwan.

I fornitori includono le fonderie GaAs Win Semiconductors, Advanced Wireless Semiconductor (AWSC) e altri che venderanno anche ad Apple sensori Face ID 3D e i nuovi ToF LiDAR per iPhone.

Inoltre, stando a quanto si apprende, si evince che anche alcuni modelli facenti parte della serie P50 di casa Huawei adotteranno sensori ToF. D'altra parte, il principale produttore di smartphone, Samsung Electronics, potrebbe non riportare le fotocamere ToF nei suoi nuovi telefoni di punta del 2022 ed è improbabile che rilasci uno terminale con quest'ottica nel corso dell'anno corrente.

Tuttavia, la fonte ritiene che i fornitori taiwanesi dovrebbero vedere ordini consistenti nella seconda metà di quest'anno, in parte a causa delle forti vendite di dispositivi 5G PA e chip VSCEL per nuovi iPhone e device di punta da fornitori con sede in Cina.

