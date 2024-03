Gli auricolari WIRELESS di Oppo a 19 EURO da Unieuro sono un REGALO

La più grande occasione arriva grazie ad Unieuro e ai grandi sconti in vigore questi giorni nel suo volantino. Sia online che nei negozi fisici gli utenti possono acquistare in sconto un paio di auricolari di Oppo di altissima qualità. Gli Enco Buds2 arrivano ancora una volta sul catalogo della nota azienda e con le caratteristiche migliori.

Piccoli, ergonomici e comodi, questi riescono a garantire una resa eccezionale non solo dal punto di vista sonoro. Per quanto riguarda il suono poi sono eccezionali e sembrano valere molto più di quello che costano in realtà. Tra i punti di forza c’è ovviamente il prezzo, oggi in sconto presso Unieuro: gli Oppo Enco Buds2 costano infatti solo 19,99 € alla luce dello sconto del 60% sul prezzo originale di listino.

Questi Enco Buds2 di Oppo sono potenti e durano molto

Molto piccoli e comodi una volta indossati, questi auricolari forniscono bassi molto potenti e driver titanizzati da 10 mm. In questo modo ci sarà una resa audio di altissimo livello, vero punto di forza di queste piccole cuffie. Ci sono fino a 28 ore di ascolto grazie all’autonomia delle cuffie e della custodia di ricarica.

Auricolari di questa caratura non sono sempre disponibili all’interno dei volantini ma oggi Unieuro delizia i suoi utenti affezionati con questo grande sconti. Gli Oppo Enco Buds2 hanno tutto dalla loro parte, a partire dalla resa sonora fino ad arrivare alla comodità e all’autonomia. Questi punti di forza non sono da sottovalutare, siccome spesso sono in dotazione a cuffie wireless molto più costose e famose.

Oggi tutto ciò si può avere con un totale di soli 19,99 €, che comprendono anche la spedizione rapida o il ritiro in negozio, in entrambi i casi gratis.