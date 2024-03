Gli Auricolari PERFETTI costano solo 19€: sono anche Waterproof!

Con questi alle orecchie, potrai anche andare a correre sotto la pioggia! Parliamo degli auricolari JVC Gummy Mini, dotati di un sacco di specifiche al top. Il loro prezzo? Solo 19,90€ grazie al corposissimo sconto del 43%. Pensa che inizialmente li avresti pagati 34,99€!

Tutte le caratteristiche degli auricolari JVC

Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.1 e ai driver da 6 mm, gli auricolari Gummy Mini offrono un suono davvero ottimo nonostante la compattezza. La cancellazione del rumore passivo assicura un’esperienza di ascolto immersiva, eliminando i rumori esterni e consentendoti di concentrarti solo sulla musica.

Una delle migliori caratteristiche è sicuramente la certificazione IPX4 per la resistenza agli schizzi d’acqua e al sudore, rendendoli perfetti per l’uso durante l’allenamento o in ambienti esterni. Inoltre, grazie al sensore tattile puoi controllare facilmente la riproduzione musicale, le chiamate e l’assistente vocale con un semplice tocco.

Con un’autonomia fino a 7,5 ore di riproduzione continua e una custodia di ricarica compatta che fornisce ulteriori 15,5 ore di carica, ti consentono di goderti la tua musica per lungo tempo, senza preoccuparti di doverli ricaricare frequentemente. La connettività Bluetooth rapida e affidabile assicura una connessione istantanea ai tuoi dispositivi.

Se non lo sapessi , JVC è un marchio rinomato nel settore dell’audio per la sua dedizione alla qualità e all’innovazione. Con una vasta gamma di prodotti audio di alta qualità, tra cui auricolari Bluetooth, radio e molto altro ancora, il brand si impegna a offrire prodotti che soddisfino le esigenze dei suoi clienti in termini di prestazioni e affidabilità.

Prendi subito gli ottimi auricolari JVC Gummy Mini a un prezzo di soli 19,90€ anziché i classici 34,99€!