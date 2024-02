Gli Auricolari con Alexa CROLLANO del -48% su Amazon!

Gli Amazon Echo Buds (2ª generazione) non sono dei semplici auricolari. Sono un vero e proprio assistente personale che ti accompagna in ogni momento della tua giornata. In questo momento potrai farli tuoi a un prezzo davvero conveniente. Stiamo parlando di soli 62,99€ rispetto ai classici 119,99€ di listino: un ribasso del 48%!

Tutte le caratteristiche degli auricolari Amazon Echo Buds

Gli Echo Buds di Amazon sono progettati per offrire una cancellazione del rumore attiva (ANC) di livello superiore e un audio dinamico di alta qualità. Liberati dai fastidiosi rumori di sottofondo, come il traffico o il brusio dell’ufficio, grazie alla tecnologia ANC che ti consente di concentrarti completamente sulla tua musica o sui tuoi podcast preferiti.

Questi auricolari compatti e leggeri, resistenti al sudore, sono ideali per accompagnarti in ogni momento della giornata. Il design in-ear offre una perfetta adattabilità alle tue orecchie, garantendo una tenuta confortevole anche durante l’attività fisica.

Con l’app Alexa, potrai gestire la tua musica, i podcast e gli audiolibri Audible senza dover utilizzare le mani. Chiedi ad Alexa di riprodurre la tua canzone preferita, l’ultimo episodio del tuo podcast o un audiolibro interessante.

Gli Echo Buds offrono fino a 5 ore di autonomia con una singola ricarica, estendibile fino a 15 ore utilizzando la custodia di ricarica. Una ricarica rapida di 15 minuti ti garantisce fino a 2 ore di autonomia aggiuntiva, consentendoti di godere della tua musica senza interruzioni.

Con la possibilità di fare chiamate, impostare promemoria e gestire la lista della spesa senza dover toccare il telefono, gli Echo Buds si integrano perfettamente nella tua vita quotidiana. Sono compatibili con iOS e Android, consentendoti di accedere a Siri e all’Assistente Google.

Porta Alexa sempre con te con questi Echo Buds a soli 62,99€!

