Gli Altoparlanti per audiofili Edifier sono SCONTATI del -39% su Amazon!

Se sei un vero amante della musica e sei attento a ogni sua singola sfumatura, allora quest’offerta è dedicata proprio a te. Gli altoparlanti Edifier R1700BT, caratterizzati da un’estetica fantastica e componenti di altissima qualità, vedono il loro prezzo crollare del 39% su Amazon. Con un costo iniziale di 164,40€, in questo momento potrai pagarli solamente 99,99€! Vediamo insieme tutte le loro caratteristiche.

Tutte le caratteristiche degli altoparlanti Edifier

Una delle caratteristiche migliori di questi altoparlanti è la connessione Bluetooth con la quale puoi collegare i tuoi dispositivi in modo wireless per goderti la musica in tutta libertà. Inoltre, con due ingressi AUX, hai la flessibilità di collegare contemporaneamente due dispositivi diversi, garantendo la massima compatibilità con iOS, Android, MacOS e Windows.

Il telecomando incluso ti permette di gestire facilmente le sorgenti d’ingresso, il volume e la funzione mute/unmute, offrendoti un accesso immediato ai controlli per regolare l’esperienza audio in modo semplice e preciso, senza dover alzarti dalla tua postazione.

I due diffusori sono caratterizzati da una finitura in legno MDF di alta qualità, che aggiunge un tocco di raffinatezza e calore a qualsiasi ambiente. Grazie ai componenti di alta qualità e al legno massiccio, queste casse godono di una resistenza straordinaria. Ma anche se succedesse un imprevisto, la garanzia di 2 anni su garantisce la massima tranquillità e sicurezza per il tuo investimento.

Con questi altoparlanti Edifier R1700BT non otterrai le classiche e blande casse, bensì dei diffusori pensati per chi di suono ne capisce eccome! Falli subito tuoi a un prezzo scontato di soli 99,99€ al posto dei classici 164,40€ di listino!