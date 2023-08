Girmi FG93: friggitrice ad aria a SOLI 46€ è una ROBA da MATTI

Ti piace cucinare ma ti rendi conto che non hai sempre il tempo per fare piatti elaborati? Nessun problema, oggi puoi fare un colpaccio e cambiare marcia in cucina. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria Girmi FG93 a soli 46,99 euro, invece che 74,90 euro.

Ebbene sì, con questo sconto del 37% vuoi risparmiare quasi 28 euro sul totale. A questa cifra è veramente difficile trovare un elettrodomestico di questo tipo. Avrai la possibilità di scegliere la temperatura il timer per ogni tipo di pietanza. Sarà tutto più semplice, veloce, gustoso e meno calorico.

Girmi FG93: la friggitrice ad aria che costa poco

Nonostante il prezzo questa friggitrice ad aria è di ottima qualità. È dotata di una potenza di 1000 W che garantisce quindi un riscaldamento veloce. Ha un cestello bello capiente da 3,2 litri dove potrai mettere ogni tipo di cibo fino 800 g. Questo ti permette di cucinare per tutta la famiglia o per gli amici.

Ha due pratiche rotelle sulla parte superiore dove potrai impostare la temperatura, da un minimo di 80 °C a un massimo di 200 °C, e un timer fino a 60 minuti. È dotata di piedini antiscivolo ed è compatta e robusta. Puoi cucinare praticamente senza olio e quindi ogni pietanza sarà buona come se fosse fritta ma con molti meno grassi. Il cestello lo puoi rimuovere per pulirlo facilmente.

Non ci sono dubbi, a una cifra così bassa non puoi trovare qualcosa di meglio. Quindi prima che l’offerta scada vai su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Girmi FG93 a soli 46,99 euro, invece che 74,90 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.