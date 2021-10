Giradischi SMART, design vintage: prezzo Amazon shock (28€)

Un giradischi smart, ricco di funzionalità, con un design vintage spettacolare. Tecnologia Bluetooth, possibilità di digitalizzare i vinili e speaker integrati. Adesso questo gioiellino lo porti a casa a gran prezzo da Amazon, sfruttando lo speciale codice che ho scovato.

Come fare? Semplicissimo: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “4ZS6CMF6”. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Giradischi smart in gran sconto su Amazon

Un design vintage, che nasconde un cuore super smart. Infatti, di base questo gioiellino supporta tutti i vinili: 78, 45 e 33 giri. Se lo desideri, li ascolti direttamente sfruttando il doppio speaker audio integrato. Oppure, puoi usare l'uscita AUX per collegare speaker esterni.

Incora, questo gioiellino può riprodurre la musica del tuo smartphone, sfruttando la tecnologia Bluetooth: basta collegare i device e la riproduzione avviene senza fili.

Per finire, questo dispositivo è anche perfetto per digitalizzare la musica a bordo dei tuoi dischi. Li trasformi in MP3 e puoi ascoltarli all'infinito, preservando la qualità dei tuoi preziosi vinili.

Insomma, un prodotto al quale manca niente, che adesso porti a casa a prezzo spettacolare da Amazon. Questo giradischi smart lo prendi prendi a 28€ circa appena: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “4ZS6CMF6”. Le spedizioni, garantite dai servizi Prime, sono assolutamente rapide e gratuite.