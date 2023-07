Giradischi Bluetooth Stir It Up della House of Marley ad un prezzaccio su Amazon (-26%)

Materiali sostenibili e riciclati, un design davvero sexy contraddistinto da un corpo in bambù, con elementi in silicone e alluminio riciclato. E poi ovviamente il suono, di altissima qualità e accompagnato da funzionalità Bluetooth avanzate. Questo giradischi della House of Marley – un brand che si è fatto conoscere per motivi encomiabili – ci ha fatto innamorare, e ora può essere tuo ad un prezzo davvero, davvero speciale.

Disponibile su Amazon a meno di 200€ grazie ad uno sconto del 26%, oggi il giradischi Bluetooth Stir It Up della House of Marley è un assoluto must-buy da non farti scappare per nessun motivo al mondo.

Il sistema audio classico Stir it Up Bluetooth si connette in modalità wireless a qualsiasi speaker Bluetooth ed è dotato di pre-amplificatore per un’ottima compatibilità. I materiali utilizzati, come anticipavamo poco sopra, sono tutti ecosostenibili: bambù, silicone REGRIND e tessuto REWIND, 30% cotone biologico rigenerato, 30% canapa rigenerata e 40% PET riciclato. No, non troverete plastica in questa lista, né trai materiali utilizzati per realizzare qualsiasi altro prodotto della House of Marley.

La puntina Audio-Technica AT3600L, con la sua forma conica con punta di diamante, è ideata con precisione e offre un tracciamento accurato. Mette in risalto ogni dettaglio della tua musica, garantendoti un suono cristallino e altamente fedele. Cosa aspetti? Non farti scappare questa offerta e acquista questo giradischi fantastico a meno di 200€!