Giornata Nazionale del Risparmio Energetico: 3 gadget economici per ridurre gli sprechi

Oggi, 16 febbraio, è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico. Perché non cogliere l’occasione per scoprire 3 utili gadget – decisamente economici – che ti permetteranno di risparmiare da subito, riducendo gli sprechi? Alleggerisci le bollette e contribuisci alla salvaguardia dell’ambiente.

Si tratta di prodotti semplici e intuitivi da utilizzare. Ho avuto cura di selezionare articoli che siano presenti su Amazon. In questo modo, potrai reperirli senza alcuna difficoltà, a buon prezzo e con spedizioni addirittura veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

Il primo gadget è senz’altro la presa smart che si collega al WiFi di casa. Non sottovalutare questa potente arma contro gli sprechi di elettricità. Scegliendo un modello specifico, come questo di TP Link TAPO, i vantaggi sono doppio:

collegandola all’oggetto che desideri controllare, potrai accenderlo e spegnerlo in qualsiasi momento, anche se non sei in casa. Non dimenticherai nulla acceso, come – ad esempio – la stufa o lo scaldino del bagno.

in qualsiasi momento, anche se non sei in casa. Non dimenticherai nulla acceso, come – ad esempio – la stufa o lo scaldino del bagno. questa versione integra anche un monitor dei consumi energetici: puoi tenere perfettamente sotto controllo i consumi del prodotto collegato. In questo modo puoi conoscerli in tempo reale e – se necessario – modularli.

In promozione, questo ottimo prodotto lo porti a casa a 11,99€ appena.

Una lampadina smart con minimi consumi e massima resa, anche in questo caso – per qualità – si distinguono i modelli della linea TP-Link TAPO. Questo particolare modello – una volta connesso al WiFi di casa – è perfetta da gestire tramite lo smartphone oppure usando la voce, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Minimi i consumi: con un assorbimento massimo di 8,7W appena sviluppa ben 807 lumen e illumina una stanza senza problemi. Puoi gestire l’intensità della luminosità e anche la temperatura colore, così da avere sempre la giusta atmosfera.

Con lo sconto del 47%, puoi prenderla a 7,99€.

Il terzo prodotto è questo ottimo faro solare. Qui non c’è una riduzione di corrente elettrica assorbita bensì un totale abbattimento del consumo. Infatti, l’energia arriverà gratis direttamente dal sole. Catturata dal pannello solare, ricaricherà la batteria integrata e sarà quest’ultima – di notte – a far accendere la lampada. Inclina e orienta l’illuminazione come preferisci: si tratta di un prodotto perfetto da usare in giardino o in balcone, il cui funzionamento si regola in automatico grazie al sensore di movimento. Addirittura, considerando che il pannello è collegato al faro da un cavo lungo ben 5 metri, potresti posizionare il pannello solare fuori e lampada all’interno (ad esempio, in un garage!).

Approfitta del momento di offerte, prendila in promozione a 21,99€.

Visto com’è facile ridurre gli sprechi, abbattere i costi e aiutare il pianeta con piccoli gesti e prodotti economici facilmente reperibili? Approfitta della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico per provare uno di questi gadget, li trovi tutti su Amazon con spedizioni gratuite e veloci per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.