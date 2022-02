Giornata Nazionale del Gatto: su Amazon sconti assurdi limitatissimi

Oggi è la giornata nazionale del gatto in Italia. Un momento dedicato ai nostri amatissimi amici felini. Solo chi ne ha accolti in famiglia sa bene quanto possano riempire la vita con i loro atteggiamenti buffi, a volte un po' altezzosi, decisamente irrinunciabili.

Per celebrarli, come se ogni proprietario non li osannasse già quotidianamente, su Amazon c'è la possibilità di approfittare di interessanti sconti su una super ampia selezione di prodotti. Dal cibo ai giochini, passando per i sistemi GPS di alta qualità. C'è l'imbarazzo della scelta, ma si tratta di occasioni limitate.

Viziarli è spesso la principale missione di chi accoglie uno (o più, come nel mio caso) un micio. Si parte naturalmente dal buon cibo, per arrivare a morbide cucce e giochi di ogni tipo. Quando si tratta di mangiare, è bene scegliere il top. Ad esempio, per gli esemplari sterilizzati, l'eccellente croccantino specifico di Trainer adesso lo prendi a 18€ circa invece di 26€ nella confezione da 3KG.

I piccoli futuri governatori del mondo amano bere acqua sempre super fresca e pulita. Il momento è perfetto per portare a casa a una fontanella con filtro a carbone a 21,99€ con 4 filtri di ricambio in omaggio.

E un tiragraffi nuovo? Il momento è sempre perfetto per un trespolo dover arrampicarsi, per permettere loro di sentirsi sempre a proprio agio, ricavando i loro spazi in alto. A 126€ puoi portare a casa un modello top, che arriva addirittura fino a 2,50 m di altezza. I felini ringrazieranno e ti guarderanno ancora più dall'alto verso il basso, di quanto già non facciano per indole.

Se il tuo micio non sta solo in casa, ma è un piccolo esploratore, allora il momento è perfetto per prendere un sistema GPS top di gamma – da collare – a 34€ circa appena. Si ratta di quello di Tractive, leader indiscusso del settore. Con lo sconto del 30% è assolutamente imperdibile.

Ancora, un set di giochini di tutti i tipi, compreso un tunnel dove permettere loro di correre e nascondersi. Per l'occasione, l'intero bundle lo porti a casa a 15€ circa appena.

Per finire, potrebbe essere il miglior momento per portare a casa una morbidissima cuccia nuova. Bastano 19,99€ adesso per una di quelle super morbide, perfette anche per alleviare lo stress.

Insomma, il momento è perfetto per rendere ancora più felice il tuo micio. Approfitta della giornata nazionale del gatto per fare ottimi affari su Amazon. Non dimenticare un dettaglio importantissimo: conserva i le scatole che ti arriveranno con i prodotti. Scommettiamo che il felino si fionderà dentro appena ne trova una aperta?