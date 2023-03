Gioco di carte UNO a tema Harry Potter: super sconto su Amazon

Se sei un fan di Harry Potter e ti piace giocare a carte, non puoi perdere l’occasione di acquistare il gioco UNO Harry Potter in sconto del 41% su Amazon. Questa versione del famoso gioco di carte presenta le immagini dei tuoi personaggi preferiti del mondo magico, come Harry, Ron, Hermione e molti altri. Approfitta subito di questa promozione e acquista queste carte ad un prezzo competitivo di soli 7,68 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Gioco di carte UNO a tema Harry Potter: impossibile resistergli a questo prezzo

Il gioco è lo stesso del classico UNO: l’obiettivo è scartare tutte le carte della propria mano ed essere il primo giocatore o la prima squadra a totalizzare 500 punti. Tuttavia, ci sono alcune carte azione che rendono il gioco ancora più divertente. Le classiche carte Salto, Inverti e Pesca 2 sono presenti, così come le carte Jolly e Jolly Pesca 4. Ma ci sono anche carte uniche per questa versione di Harry Potter, come la carta Cappello Parlante. Con questa carta, puoi scegliere un altro giocatore e farlo continuare a pescare le carte fino a quando non trova la carta Grifondoro. Questo aggiunge un po’ di suspense al gioco e può essere molto divertente da giocare.

Il gioco UNO Harry Potter è adatto per i giocatori di età superiore ai 7 anni ed è un regalo perfetto per i fan di Harry Potter. Contiene 112 carte e le istruzioni, ma è importante notare che i colori e le decorazioni possono variare.

Questa versione di UNO con i personaggi di Harry Potter è perfetta per una serata in compagnia degli amici o della famiglia. Non solo potrete godervi il gioco classico, ma anche ammirare le immagini dei vostri personaggi preferiti. Inoltre, grazie allo sconto del 41% su Amazon, questa versione è un acquisto conveniente.

In sintesi, il gioco UNO Harry Potter è un’ottima aggiunta per i fan della saga che amano giocare a carte. È facile da imparare e divertente da giocare, con l’aggiunta di carte uniche e immagini dei personaggi che tutti conosciamo e amiamo. Non perdere l’occasione di acquistare il gioco a un prezzo conveniente di soli 7,68 euro oggi stesso, grazie a uno sconto strepitoso del 41%. Ma affrettati, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

