Gioco da tavolo Brivido: perfetto per Halloween (-13%)

Se sei alla ricerca di un’avventura spaventosamente divertente, non cercare oltre: il gioco da tavolo Brivido è qui per offrirti un’esperienza unica. E ora, grazie alla festa delle offerte Prime su Amazon, puoi portare a casa questo entusiasmante gioco con uno sconto imperdibile del 13%. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 23,99 euro.

Gioco da tavolo Brivido: le scorte a disposizione sono quasi finite

Brivido è un gioco da tavolo emozionante e spaventoso che ti catapulterà in un mondo pieno di intrighi e trappole. Il gioco include un fantasma luminescente che gira per un castello tridimensionale, facendo scattare trappole imprevedibili e tenendo tutti i giocatori con il fiato sospeso. Con 8 personaggi unici tra cui scegliere, da fantasmi coraggiosi a coraggiosi cacciatori di fantasmi, ogni partita offre una nuova esperienza.

Brivido è adatto a giocatori di tutte le età, dai 6 anni in su. Con una capacità di gioco da 2 a 6 giocatori, è l’ideale per le serate in famiglia o per le feste con gli amici. I bambini adoreranno esplorare il castello e cercare di evitare le trappole mentre i genitori si divertiranno ad ingannare il fantasma e a competere per vedere chi può sfuggire alle sue spaventose insidie.

Il cuore pulsante di Brivido è il fantastico castello tridimensionale. Ricco di trappole ed insidie, questo castello ti invita a esplorare ogni angolo, cercando di evitare il fantasma e le sue astuzie. Ogni mossa è cruciale e ogni scelta può portarti alla vittoria o alla sconfitta. Preparati a vivere un’avventura che metterà alla prova la tua abilità, la tua strategia e il tuo coraggio.

Grazie alla festa delle offerte Prime su Amazon, puoi portare a casa Brivido oggi stesso con uno sconto del 13%. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di aggiungere un gioco emozionante alla tua collezione. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 23,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.