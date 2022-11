Giochi Nintendo Switch in offerta a meno di 20 euro con le offerte Amazon

Black Friday significa risparmio e le offerte Amazon non sono ancora finite. Con questo articolo vogliamo presentarti una piccola selezione di giochi Nintendo Switch che puoi acquistare spendendo non più di 20 euro.

Esatto, parliamo di piccole gemme nascoste che puoi comprare veramente a poco per merito degli sconti di questa settimana. Ormai siamo agli sgoccioli, dunque se ti interessa qualcosa ti suggeriamo di approfittarne.

I migliori giochi Nintendo Switch a meno di 20 euro per il Black Friday di Amazon

Ecco di seguito la nostra selezione dei giochi per Switch che puoi acquistare in offerta a meno di 20 euro:

LEGO City Undercover – €19,39 ( €24,01 )

) Burnout Paradise Remastered – €17,97 ( €29,99 )

) Mortal Kombat 11 Ultimate – €19,49 ( €39,99 )

) LEGO Gli Incredibili – €16,99 ( €24,99 )

) LEGO Ninjago Il Film – €18,83 ( €24,83 )

) LEGO Worlds – €16,79 ( €20,93 )

) Immortals Fenyx Rising – €15,99 ( €19,99 )

Kingdom Hearts – Melody of Memory – €15,99 ( €19,98 )

) LEGO Harry Potter Collection – €18,99 ( €39,99 )

) Cars 3 – €18,99 ( €39,99 )

) Instant Sports Tennis – €10,99 ( €29,99 )

) Instant Sports Paradise – €19,99 ( €22,99 )

) Epic Chef – €17,97 ( €39,99 )

) Dragon Ball The Breakers – €19,99 ( €29,99 )

) 30 giochi in 1 – €19,99 (€29,99)

Super Monkey Ball Banana Mania – €14,97 ( €39,99 )

Tutti i giochi sopra elencati sono disponibili con spedizione Prime fino ad esaurimento scorte. Le offerte sono valide ancora per poche ore: la settimana del Black Friday sta per concludersi, tempo per gli ultimi acquisti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.