Giochi gratis per Xbox: ecco i Games with Gold di dicembre 2022

Con il solito post pubblicato su Xbox Wire, Microsoft ha svelato i due nuovi giochi gratis per Xbox che entrano a far parte della collana Games with Gold di dicembre 2022 riservata agli abbonati Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass Ultimate.

Scopriamo i nuovi giochi gratis per Xbox con Games With Gold di dicembre 2022

I due nuovi giochi gratis, che fanno parte della collana Games With Gold di dicembre 2022, sono dunque Colt Canyon e Bladed Fury.

Colt Canyon racconta la storia di un pistolero dato morto e del rapimento del suo partner. Il gioco è uno sparatutto in pixel art 2D in cui controlli un cowboy, o uno dei tanti altri personaggi sbloccabili, in cui la tua missione sarà quella di salvare il tuo partner rapito da degli spietati banditi.

Bladed Fury è invece un classico gioco d’azione in 2D basato sulla mitologia cinese, con uno stile artistico tradizionale e un sistema di combattimento veloce e coinvolgente, in cui dovrai fronteggiare un gran numero di antichi nemici e divinità da distruggere.

Xbox LIVE Gold è il servizio in abbonamento che ti permette di giocare online su console Xbox, ricevere sconti esclusivi e due giochi gratis al mese grazie all’iniziativa Games with Gold.

Ti ricordiamo che LIVE Gold è anche incluso in un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, insieme a tutti i vantaggi previsti da quest’ultimo, come un catalogo immenso di oltre 100 giochi e un’iscrizione a EA Play.

