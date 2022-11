Giochi gratis per PC con Amazon Prime: i titoli di dicembre 2022

Amazon ha annunciato la line-up di giochi gratis per PC riservati agli abbonati Prime per il mese di dicembre, insieme ad una serie di contenuti aggiuntivi per alcuni dei titoli più popolari.

Nell’ultimo mese dell’anno, gli abbonati Amazon Prime (riscatta la tua prova gratuita di 30 giorni) potranno scaricare gratuitamente giochi del calibro di Quake, Rose Riddle 2, The Amazing American Circus, Banners of Ruin, Brothers A Tale of Two Sons, Spinch, Desert Child e Doors Parados.

Inoltre, ci saranno contenuti aggiuntivi dedicati a giochi come Apex Legends, Madden 23, Fall Guys, Valorant e DLC ispirati alla Coppa del Mondo per FIFA 23.

Amazon Prime Gaming: i giochi gratis per PC di dicembre 2022

La selezione del prossimo mese include dunque la remastered di un titolo storico come Quake, uno degli sparatutto albori del genere, ma c’è anche spazio per un gestionale interessante come The Amazing American Circus e un titolo affascinante come Desert Child, in cui dovremo provare a fuggire dalla terra a bordo della nostra hoverbike.

Da non sottovalutare poi Brothers A Tale of Two Sons, un affascinante e commovente gioco cooperativo con qualche anno sulle spalle ma sempre attuale.

In aggiunta ai giochi ci saranno, come visto, diversi contenuti aggiuntivi. Sono particolarmente interessanti quelli relativi a FIFA 23, destinati anche a console PlayStation e Xbox, in cui si può sbloccare uno speciale pacchetto FUT che include:

7 giocatori oro rari

2 scelte giocatore con un minimo di 81 o superiore

12 materiali di consumo rari

Erling Haaland in prestito per 15 partite

8 scelte giocatore tra due protagonisti della Coppa del Mondo 2022

Per riscattare i giochi o i contenuti aggiuntivi è necessario essere abbonati ad Amazon Prime e aprire la pagina ufficiale di Prime Gaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.