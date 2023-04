Gioca ai titoli Game Pass su smartphone con questo controller in offerta

Se vuoi giocare con il tuo smartphone Android, non puoi perderti l’offerta di Amazon su GameSir X2 Pro Mobile Gaming Controller.

Si tratta di un controller di gioco mobile con la qualità di Xbox, che ti permette di divertirti al massimo con i titoli per dispositivi mobili e con Xbox Cloud Gaming. Non a caso acquistando GameSir X2 Pro in offerta a 75 euro, riceverai anche un mese di Xbox Game Pass Ultimate, che ti darà accesso al catalogo cloud della piattaforma Xbox.

GameSir X2 Pro Mobile Gaming Controller in offerta: scopri le sue qualità

GameSir X2 Pro è un controller di gioco mobile progettato specificamente per sfruttare Xbox Cloud Gaming su telefoni Android. Ha un design ergonomico e compatto, che si adatta a qualsiasi dimensione di smartphone grazie al suo sistema di aggancio telescopico. Presente una porta USB-C per la ricarica e una presa audio da 3,5 mm per le cuffie.

Questo pad ti offre un’esperienza di gioco fluida e precisa, grazie ai suoi grilletti analogici a effetto Hall, ai joystick analogici ALPS, ai 2 pulsanti posteriori mappabili e alle impugnature gommate antiscivolo. Inoltre, puoi personalizzare il tuo controller con 2 set di levette, cap levette, pulsanti ABXY e D-pad intercambiabili.

Parliamo di un controller di gioco mobile concesso in licenza ufficiale da Xbox, il che significa che è compatibile con tutti i giochi per dispositivi mobili che supportano i controller e con tutti i giochi disponibili su Xbox cloud gaming. Potrai così goderti titoli come Halo Infinite, Forza Horizon 5, Gears 5 e molti altri sul tuo smartphone Android.

Non perdere tempo e approfitta subito dell’offerta di Amazon: puoi acquistare GameSir X2 Pro Mobile Gaming Controller a soli 75,99 euro invece di 89,99 euro, risparmiando così il 16%. In più, riceverai anche un mese di Xbox Game Pass Ultimate, che ti darà accesso a oltre 100 giochi in streaming sul tuo smartphone Android.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.