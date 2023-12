Gioca a Golf con Super Mario grazie allo SCONTO del 37%!

Mario Golf Super Rush si distingue per i suoi comandi intuitivi che rendono l’apprendimento del golf accessibile anche ai neofiti. Per prendere la mira, è sufficiente puntare il cursore verso la buca e regolare la potenza del tiro; mentre per dare un effetto alla pallina, basta ruotare il controller.

Una vasta gamma di personaggi è disponibile, ognuno caratterizzato da abilità uniche e mosse speciali. Da Mario e Luigi a Peach e Bowser, il cast offre un mix divertente e variegato per sfidare gli avversari sul green. I campi da golf proposti nel gioco sono un mix intrigante di sfide, con ostacoli e condizioni atmosferiche variabili a seconda del percorso. Dai campi classici a quelli più impegnativi, ogni giocatore troverà una sfida all’altezza delle proprie capacità.

Le modalità di gioco sono altrettanto diverse e coinvolgenti, tra cui Speed Golf, un formato frenetico dove la corsa contro il tempo è fondamentale; Golf Standard, la modalità classica in cui vince chi usa meno colpi; Avventura Golf, un’esperienza per giocatore singolo che consente di creare e allenare il proprio Mii per partecipare a tornei e sfide; e infine, Battaglia Golf, una variante di Speed Golf in cui i giocatori possono utilizzare oggetti e mosse speciali per ostacolare gli avversari. La varietà di opzioni assicura un’esperienza completa per effettuare sfide all’ultima buca.