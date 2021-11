Gimbal alla mano per video e foto PERFETTI (scontone)

Essere un video maker o un content creatore non sempre è facile: certo, hai comprato quel cellulare con la fotocamera super figa e di qualità… ma lo stabilizzatore dove lo hai lasciato? Se nel fare il tuo acquisto hai ignorato questo piccolo ma prezioso dettaglio, ho l'offerta giusta che fa al caso tuo. Su AliExpress è in promozione lo ZHIYUN SMOOTH Q2, un gimbal di prima qualità che ti porti a casa con appena 69,50€.

Come fare? Aggiungilo al carrello approfittando già degli sconti in atto e al momento del checkout inserisci il codice “965DOUBLE11” per vedere il prezzo scendere ancora di più.

Mi raccomando opta per le spedizioni dall'Italia o dalla Spagna. In questo modo lo ricevi in soli 7 giorni e l'IVA è già inclusa nel totale.

ZHIYUN SMOOTH Q2: un mobile gimbal d'eccezione

Andare in giro per la città creando contenuti è un lavoraccio se non hai la mano ferma. Per fortuna subentra al tuo posto questo fantastico gimbal che non solo ti permette di diventare un asso della ripresa ma anche di elevare la qualità dei tuoi contenuti in una semplice mossa.

Piccolo come una lattina di Cola, è super potabilissimo. Nonostante le dimensioni, però, non sacrifica nessuna componente soprattutto la batteria che vanta un'autonomia di ben 17 ore.

E' compatibile sia con smartphone Android che iOS ed è realizzato con materiali di prima qualità.

Acquista subito il tuo ZHIYUN SMOOTH Q2 su AliExpress a soli 65,90€ seguendo le istruzioni che ti ho riportato, Mi raccomando non dimenticare il codice “965DOUBLE11” per approfittare dell'extra sconto.