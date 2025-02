Gillette prezzi RASATI su Amazon: mega sconti su tutto il meglio (da 6,32€)

Promozioni speciali per prodotti di gran qualità firmati Gillette. Fai scorta di eccezionali articoli per la rasatura, approfittando di mini prezzi super interessanti, tutti disponibili su Amazon. Fai in fretta però: la disponibilità è limitata.

Balsamo per la cura della barba a 6,32€.

Detergente per ila barba a 7,99€.

Rasoio con manico e lametta di ricambio a 8,95€.

Kit per la cura della barba composto da 2 unità a 13,15€.

Mega scorta di 20 unità di lamette monouso a 13,89€.

Linea King C. Gillette, kit composto da balsamo, detergente, pettino e pochette a 17,79€.

Confezione da 3 unità di crema per il viso a 18,99€.

Linea Labs, manico, lametta di ricambio e base magnetica a 24,99€.

King C. Gillette, kit cura barba (4 unità in tutto) a 26,99€.

Regolabarba senza fili con pettinini per regolare la lunghezza a 27,72€.

Linea Labs, base magnetica con 5 limette di ricambio a 33,99€.