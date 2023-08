Giardino perfetto con questo TAGLIASPIEPI ELETTRICO in offerta

Desideri avere un giardino perfetto, ordinato e curato con la minima fatica? Ora puoi realizzare questa possibilità grazie a un’offerta che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire.

Ti presentiamo il nuovo tagliasiepi elettrico estensibile Scheppach TPH900, disponibile su eBay a soli 99 euro invece del prezzo regolare di 123,80 euro. Questo strumento ti permetterà di ottenere un risultato professionale nel tuo giardino, risparmiando tempo ed energia.

Tagliasiepi elettrico in offerta su eBay

Questo tagliasiepi ti sorprende con la sua asta estensibile fino a 50 cm, che ti consentirà di raggiungere anche gli angoli più difficili e le aree più alte senza sforzo. La lama in acciaio temprato con doppia faccia di taglio, lunga fino a 438 mm e con un diametro massimo di 20 mm, garantisce un taglio preciso e pulito in ogni passaggio.

Il tagliasiepi è equipaggiato con un potente motore elettrico da 900W, che assicura prestazioni ottimali anche su vegetazione densa e resistente. L’albero telescopico del tagliasiepi può essere ridotto a 2 metri o allungato fino a 2,5 metri, offrendoti una portata di taglio ancora maggiore quando necessario. Questa caratteristica si rivela particolarmente utile per raggiungere rami alti o zone difficili da accesso.

Non solo potenza, ma anche comodità. Il tagliasiepi Scheppach TPH900 è progettato per essere leggero, pesando solo 5 kg. Questo lo rende facile da maneggiare e trasportare in tutto il giardino senza fatica. Inoltre, la testina è dotata di 7 step di inclinazione e può essere ruotata fino a 135°, consentendoti di adattare l’angolazione del taglio alle tue esigenze.

Prendi il controllo del tuo giardino e trasforma la cura delle piante in un’esperienza semplice e piacevole. Con il tagliasiepi elettrico estensibile Scheppach TPH900, potrai ottenere risultati da professionista senza dover ricorrere a costosi servizi di giardinaggio.

E ora, grazie all’offerta speciale su eBay, puoi averlo a soli 99 euro invece di 123,80. Non perdere l’opportunità di creare il giardino perfetto che hai sempre desiderato.

