Giacca uomo Adidas Entrada a 19,96€: FANTASTICO SCONTO su Amazon (-43%)

L’iconica giacca da uomo Adidas Entrada 22 è in sconto su Amazon con un risparmio del 43% sul prezzo originale che ti permette di pagarla soltanto 19,96 euro. Ti suggeriamo di non perdere tempo perché sta andando a ruba: scegli la tua taglia e completa l’ordine. Con la spedizione Prime la riceverai subito a casa pronta per essere indossata.

Giacca adidas Entrada 22: le caratteristiche

La giacca adidas Entrada 22 Track Top per uomo è un capo sportivo essenziale che unisce stile e sostenibilità: è realizzata in parte con materiali riciclati e il suo taglio aderente offre una vestibilità confortevole e una silhouette affusolata, ideale per le attività sportive o per un look casual.

Dotata di zip integrale e collo alto, avrai una protezione ottimale contro il freddo e il vento, mentre il tessuto in filato doppio al 100% poliestere riciclato offre comfort e traspirabilità, mantenendo il corpo asciutto e fresco durante l’attività fisica.

Con la sua combinazione di prestazioni tecniche e impegno ecologico, la giacca adidas Entrada 22 Track Top è un’ottima scelta per combinare il tuo stile di vita attivo con un look casual perfettamente alla moda. Acquistala in offerta a soli 19,96 euro su Amazon.