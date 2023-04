Ghostbusters Spirits Unleashed PS5: finalmente è in sconto su Amazon

Ghostbusters: Spirits Unleashed è un gioco per PS5 che ti permette di immergerti nell’universo di Ghostbusters e proteggere o perseguitare luoghi unici durante il gameplay. Il titolo è divertente, adatto alle famiglie e consente tutti i livelli di abilità del giocatore, quindi è perfetto per tutte le età. Grazie a uno sconto del 17% su Amazon, oggi puoi acquistare questo incredibile gioco al prezzo conveniente di soli 24,98 euro.

Ghostbusters Spirits Unleashed PS5: con questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

Ghostbusters Spirits Unleashed offre due modalità di gioco: puoi giocare come un nuovo membro degli Acchiappafantasmi o come un Fantasma. In entrambi i casi, il titolo ti permette di giocare con un massimo di quattro amici o da solo. Inoltre, il gioco è l’ultimo sparatutto asimmetrico di IllFonic, il che significa che ci sono molti elementi unici e interessanti che lo distinguono dagli altri gameplay di sparatutto.

Gli attori cinematografici Dan Aykroyd ed Ernie Hudson prestano la loro voce al gioco e sono affiancati dai nuovi favoriti Rahul Kohli e Greg Miller. Ciò significa che i fan della serie saranno felici di sapere che Ghostbusters Spirits Unleashed mantiene la stessa atmosfera divertente e spiritosa dei film originali. La caserma dei pompieri è il tuo hub di Ghostbusters, dove puoi esplorare la Libreria Occulta di Ray e interagire con altri personaggi del gioco. Inoltre, il gioco offre la possibilità di slime o essere slime, il che significa che puoi scegliere se giocare come un Acchiappafantasmi o come un Fantasma.

Ghostbusters Spirits Unleashed è attualmente scontato del 17% su Amazon, ciò significa che è il momento perfetto per acquistarlo ad un prezzo competitivo di soli 24,98 euro.

