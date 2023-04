Ghost of Tsushima PS5: che sconto su Amazon, lo paghi a metà prezzo

Se sei un appassionato di videogiochi e ami le avventure in stile samurai, non puoi perderti questa offerta imperdibile che stiamo per raccontarti.

Ghost of Tsushima Director’s Cut per PlayStation 5 è disponibile su Amazon a soli 39,98 euro invece di 80,98. Risparmi il 51% sul prezzo originale e ti porti a casa uno dei giochi più acclamati del 2020, con contenuti aggiuntivi e miglioramenti grafici.

Ghost of Tsushima PS5 in offerta: scopri tutte le migliorie

Ghost of Tsushima Director’s Cut è la versione definitiva dell’open world di Sucker Punch, lo studio che ha creato la serie di Infamous. Il gioco ti trasporta nel Giappone feudale del XIII secolo, dove vestirai i panni di Jin Sakai, un guerriero che dovrà difendere la sua terra dall’invasione mongola.

Potrai esplorare un’isola vasta e bellissima, combattere con la spada e il fiuto, seguire il codice d’onore dei samurai o adottare tecniche stealth da ninja. Il gioco offre una libertà di scelta e di azione incredibile, con missioni principali e secondarie, sfide, collezionabili e tanto altro.

La Director’s Cut include anche l’espansione Iki Island, che aggiunge una nuova area da visitare, con una storia inedita e nuovi nemici da affrontare. Inoltre, sfrutta le potenzialità della PlayStation 5, offrendo una grafica mozzafiato in 4K e 60 fps, un audio 3D immersivo, tempi di caricamento ridotti e il supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi del controller DualSense.

Non lasciarti scappare questa occasione: acquista ora Ghost of Tsushima Director’s Cut per PlayStation 5 su Amazon a 39,98 euro invece di 80,98 e preparati a vivere un’esperienza di gioco indimenticabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.