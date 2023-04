Ghost of Tsushima Director's Cut in offerta a 23€: clamoroso Amazon

Amazon inizia la settimana con una offerta clamorosa dedicata agli appassionati di videogiochi, in particolari agli amanti del Giappone Feudale e dei samurai.

Oggi non puoi assolutamente perderti Ghost of Tsushima Director’s Cut per PS4 a soli 23 euro grazie ad un doppio sconto clamoroso. Si tratta di una delle migliori offerte del momento per uno dei giochi più belli e apprezzati degli ultimi anni. Affrettati perché l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Ghost of Tsushima Director’s Cut in offerta: cosa trovi incluso

Ghost of Tsushima Director’s Cut è la versione definitiva dell’ottimo action-adventure di Sucker Punch, che racconta la storia di Jin Sakai, un guerriero che deve difendere la sua terra dall’invasione mongola nel 1274.

Il gioco offre un’esperienza ludica profonda e coinvolgente, in cui dovrai scegliere tra il codice d’onore dei samurai o le tecniche subdole dei “fantasmi”. Potrai esplorare un’isola vasta e bellissima, piena di paesaggi mozzafiato, animali selvatici, personaggi memorabili e missioni secondarie.

La Director’s Cut include anche l’espansione Iki Island, che aggiunge una nuova isola da visitare, con una storia inedita, nuovi nemici, abilità e attività. Inoltre, il gioco supporta la modalità cooperativa online Legends, che ti permette di affrontare sfide con altri giocatori in diverse modalità.

Ghost of Tsushima Director’s Cut è un gioco imperdibile per tutti gli amanti dell’azione e dell’avventura, con una trama avvincente, un gameplay vario e divertente, una grafica spettacolare e una colonna sonora emozionante.

Approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquista il gioco a soli 23 euro. Un doppio sconto imperdibile che non puoi assolutamente farti scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.