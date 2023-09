Gestire la Partita IVA è semplice e gratuito con FlexTax

Gestire la propria attività lavorativa dal punto di vista fiscale può essere particolarmente complicato per i liberi professionisti, costretti spesso ad affidarsi a costosi (e non sempre competenti) commercialisti. Oggi, però, con FlexTax è possibile provare un nuovo modo per gestire tutti gli aspetti fiscali della propria attività.

Si tratta di una piattaforma ad accesso gratuito che mette a disposizione un gran numero di strumenti di gestione per gli utenti. Con FlexTax è possibile accedere all’assistenza fiscale, alla fatturazione elettronica, al simulatore di tasse da pagare e a vari report finanziari, per tenere sotto controllo entrate e uscite.

Ci sono poi i piani Plus a pagamento: è possibile aprire partita IVA, fare la dichiarazione dei redditi e cambiare consulente per affidarsi a indeterminato a FlexTax per la gestione della propria attività finanziaria. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto.

FlexTax è la soluzione giusta per i liberi professionisti

FlexTax è un vero e proprio punto di riferimento per i liberi professionisti, garantendo un pacchetto di servizi a costo zero a cui accedere, semplicemente, creando un account sulla piattaforma. In qualsiasi momento, inoltre, è possibile attivare uno dei piani Plus per:

apertura partita IVA da 299 euro + IVA all’anno

cambio consulente da 259 euro + IVA all’anno

dichiarazione dei redditi, assistenza e molto altro ancora

Accedere a FlexTax è semplice: basta collegarsi al sito ufficiale, tramite il link qui di sotto e seguire la procedura di registrazione per creare un nuovo account. Successivamente, sarà possibile scegliere di attivare uno dei piani Plus per affidarsi, in modo, al team di FlexTax .

Per i liberi professionisti c’è, quindi, la possibilità di provare senza costi FlexTax e accedere a un modo più completo ed efficiente per gestire tutti gli aspetti fiscali della propria attività lavorativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.