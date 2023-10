Gestire i tuoi documenti non è stato mai così facile grazie allo SCANNER di HP ( ora in SCONTO del 30%!)

Hai mai desiderato un modo più efficiente per gestire i tuoi documenti e le tue immagini? L’HP ScanJet PRO 2000 s2, uno scanner professionale di alta qualità, è finalmente disponibile su Amazon a un prezzo che non potrai resistere. Questo straordinario scanner, che di solito ha un prezzo di listino di 349,00 euro, è ora disponibile a soli 243,99 euro, permettendoti di risparmiare 105,01 euro.

HP ScanJet PRO 2000 s2: lo scanner definitivo

L’HP ScanJet PRO 2000 s2 è molto più di uno scanner, è una soluzione professionale progettata per semplificare il tuo lavoro quotidiano e migliorare la produttività in ufficio. E ora, con un’offerta irresistibile, è l’occasione perfetta per avere tra le tue mani uno strumento di alta qualità senza svuotare il portafoglio.

Questo scanner è un alleato affidabile per chi cerca efficienza e versatilità. La sua capacità di eseguire la scansione fronte/retro in un solo passaggio è un vero vantaggio, risparmiando tempo e sforzi preziosi. Con una velocità di scansione impressionante di 35 pagine al minuto e 70 immagini al minuto, è in grado di gestire anche grandi quantità di documenti senza indugi.

La risoluzione fino a 1200 dpi assicura che ogni dettaglio venga catturato con nitidezza, garantendo documenti e immagini di alta qualità. E non devi preoccuparti dei formati dei file, perché questo scanner è compatibile con una vasta gamma di formati, tra cui PDF, JPEG e TIFF, offrendoti la flessibilità di salvare le tue scansioni nel modo che preferisci.

Questo scanner è stato progettato pensando alla tua produttività. Può gestire fino a 3500 pagine al giorno, ed è dotato di un alimentatore automatico da 50 fogli che può gestire documenti di varie dimensioni. Inoltre, grazie all’OCR integrato, puoi convertire i documenti scansionati in testo, semplificando la ricerca e l’archiviazione dei tuoi dati.

La facilità d’uso è un’altra caratteristica chiave. Con la scansione a un solo tocco e la possibilità di creare impostazioni personalizzate per le tue scansioni ricorrenti, risparmierai ancora più tempo. Il suo design minimalista ed elegante lo rende perfetto per qualsiasi ambiente, da un ufficio domestico a uno spazio di lavoro più piccolo.

HP ScanJet PRO 2000 s2 approfittando dello sconto del 30%

