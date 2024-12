Geox SVUOTA i LOCALI a Natale su Amazon: tanti modelli a prezzo incredibile

Tante occasioni Geox su Amazon in promozione per Natale. Scegli il tuo preferito fra i modelli in promozione: sono tanti e sono uno più bello dell’altro.

U Rieti A a partire da 53,99€.

Sneaker U Edgware A a partire da 59,95€.

Mocassino Claudio A a partire da 69,93€.

Modello casual U Gladwin A a partire da 69,95€.

Sneaker Snake L a partire da 74,04€.

U Portello, sneaker a partire da 73,20€.

Stivaletti U Ottavio B a partire da 82,55€.

Stivaletto U Andalo A a partire da 89,93€.

Sneaker U Spherica E a partire da 79€.

U Spherica C, stivaletti a partire da 87,75€.

Prendi le tue scarpe Geox preferite su Amazon, approfittando di promozioni sensazionali disponibili per Natale. Sii velocissimo però: sono occasioni a tempo limitato.