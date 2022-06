Geniale e tecnologica: la smartband Huawei che costa 17€ per chi CORRE

Se vuoi rendere i tuoi allenamenti ancora più interessanti, ti bastano 17€ per realizzare i tuoi sogni. Una volta che ti metti al polso questa meravigliosa Huawei Band 3e hai tutto ciò che ti serve e non devi spendere neanche un euro in più.

Ti alleni e sai cosa succede nel tuo corpo e poi, se proprio dobbiamo dirla tutta, te la tieni al polso anche nel resto della giornata per non perderti neanche un dettaglio. La super promozione in corso su Amazon te la fa avere a questo prezzo, ma ricorda che stai risparmiando il 44%.

Le spedizioni? Sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Huawei Band 3e: la smart band semplice che non ti dà mai fastidio

In colorazione nera, slim e dalle dimensioni perfette sia per un polso maschile che femminile, la Huawei Band 3e è proprio ciò che ti serve. Il display dalla forma allungata ti mostra tutte le informazioni che vuoi e quando va in stand bye, ecco che fa la sua apparsa l’orario.

Perché ti consiglio questo modello? Se non vuoi spendere soldi in fronzoli ma avere l’essenziale fatto bene, è la scelta migliore. Infatti trovi altri marchi a prezzi analoghi, ma stai sicuro che la qualità di Huawei è una certezza. E per il semplice motivo che se punti soltanto alla corsa, beh, qua hai pane per i tuoi denti.

In modo particolare, puoi decidere anche di agganciarla direttamente alle tue scarpe e avere i polsi liberi. Al suo interno trovi diverse modalità sportive, tra queste anche quella che monitora la resistenza ai 50 metri dei livelli di idratazione. Come vedi, quindi, è molto specifica.

Poi, in ogni caso, non mancano all’appello il monitoraggio del sonno, della sedentarietà, notifiche veloci e tutto il resto.

Cosa ne pensi? Ovviamente se corri è geniale. Acquista subito la tua Huawei Band 3e su Amazon ora in offerta, 17€ e diventa tua.

