Generatore solare portatile: potentissimo e al minimo storico su Amazon

Stai cercando una soluzione affidabile e potente per le tue esigenze di alimentazione durante le tue avventure all’aperto o come backup di emergenza a casa? Il generatore solare portatile OUKITEL P1201 è qui per soddisfare tutte le tue aspettative e con l’offerta su Amazon, potrai averlo al minimo storico di soli 559 euro invece di 594.

Con una capacità impressionante di 960Wh e un inverter da 1200W (2400W di picco), l’Oukitel P1201 è in grado di supportare praticamente il 99% dei dispositivi, tra cui smartphone, altoparlanti, ventilatori, laptop, tablet, proiettori e TV.

Generatore solare portatile in offerta: perfetto per tutto

Questo generatore è l’alleato perfetto per le tue avventure di campeggio, i viaggi in camper o altre attività all’aperto in famiglia, offrendoti una fonte di alimentazione affidabile e potente ovunque tu vada. Grazie all’inverter bidirezionale a onda sinusoidale pura, i tuoi dispositivi saranno protetti da danni e riceveranno una tensione costante.

Una delle caratteristiche che rende l’Oukitel P1201 un generatore solare eccezionale è la sua velocità di ricarica. Grazie all’energia verde e al controller MPPT intelligente, puoi ottenere un’efficienza di ricarica ottimale. Con una presa a muro, la stazione di alimentazione può essere ricaricata completamente in sole 1,5 ore, mentre utilizzando solo i pannelli solari (max 500W) impiega solo 2,5 ore. Se vuoi velocizzare ancora di più la ricarica, puoi combinare la presa a muro con il pannello solare per ottenere una ricarica completa in meno di 1 ora.

Inoltre, l’Oukitel P1201 è stato progettato pensando alla tua comodità. Con un peso di soli 12 chilogrammi, è leggero e facile da trasportare, ideale per le tue avventure all’aperto. Inoltre, grazie alla batteria LiFePO4 aggiornata, avrai una durata eccezionale di 10 anni con oltre 3500 cicli di ricarica. Questa batteria è rinomata per la sua durabilità e la sua eco-sostenibilità, e con la tecnologia BMS offre molteplici funzioni di protezione. Inoltre, il generatore è dotato di un sistema UPS integrato che si attiva entro 0,1 secondi, garantendo un backup di alimentazione senza interruzioni in caso di emergenza.

Con ben 11 porte di alimentazione, tra cui 2 porte AC, 2 porte USB-A, 3 porte USB-C PD 20W, 1 porta USB-C PD100W, 2 porte DC36W e 1 presa accendisigari DC120W, l’Oukitel P1201 ti permette di alimentare contemporaneamente fino a 11 dispositivi. Questo generatore solare è l’ideale sia per le tue avventure all’aperto fuori dalla rete elettrica, sia per fornire energia di emergenza a casa in caso di blackout.

Non perdere l’opportunità di portare a casa il generatore solare portatile OUKITEL P1201 in offerta su Amazon a soli 559 euro invece di 594! Affidabile, potente e versatile, questo generatore ti accompagnerà ovunque tu vada, offrendoti una fonte di alimentazione di cui puoi fidarti in qualsiasi situazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.