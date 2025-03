Gemini rimpiazzerà ufficialmente Google Assistant su Android entro fine 2025

Google ha ufficialmente decretato la fine di un’era: Gemini sostituirà Google Assistant entro la fine del 2025.

Un passaggio inevitabile: Gemini ovunque

Il colosso di Mountain View sta spingendo sempre più utenti verso Gemini, il suo nuovo assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale di ultima generazione. Per oltre un anno, gli utenti Android hanno avuto la possibilità di scegliere tra mantenere Google Assistant, fedele compagno di smartphone per anni, oppure fare il salto verso Gemini.

A breve, tuttavia, non ci sarà più possibilità di scelta. Entro la fine dell’anno, Google Assistant non sarà più disponibile sulla maggior parte dei dispositivi Android. Nel frattempo, l’azienda sta accelerando l’implementazione di Gemini su un numero sempre maggiore di dispositivi, preparandosi al passaggio definitivo.

Chiunque disponga di un telefono compatibile con Gemini dovrà accettare il cambiamento, senza possibilità di tornare indietro. Gli unici esclusi da questa transizione forzata saranno i dispositivi più datati. Se il tuo smartphone gira ancora su Android 9 o ha meno di 2GB di RAM, sarai tra i pochi a poter continuare a usare Google Assistant. Per tutti gli altri, il futuro si chiama Gemini.

Le avvisaglie c’erano già

Sebbene questa notizia possa sorprendere, in realtà la transizione era nell’aria da tempo. Google aveva già posto le basi per l’arrivo di Gemini, come il vociferato nuovo comando vocale “Hey Gemini”. Ma l’espansione non si fermerà ai soli smartphone. L’azienda ha già annunciato i piani per portare Gemini su cuffie, smartwatch, tablet e persino automobili.

L’integrazione su Android Auto è già una realtà e si prevede che Assistant rimarrà su questi dispositivi solo fino a quando non verrà completamente rimpiazzato.

ChatGPT si unisce al gruppo

Mentre Google spinge per rendere Gemini l’unica opzione disponibile, altri assistenti virtuali si stanno facendo strada, offrendo alternative valide per gli utenti. Uno dei principali competitor è ChatGPT di OpenAI, che recentemente ha introdotto la possibilità di impostarlo come assistente predefinito su Android.

Per il momento, la novità è limitata alla versione beta, a partire dalla release 1.2025.070 che consente agli utenti di sostituire Gemini con l’assistente di OpenAI. Questo significa che, premendo a lungo il pulsante di accensione o scorrendo dall’angolo dello schermo, si potrà attivare ChatGPT anziché Gemini.

Tuttavia, essendo ancora in fase di sviluppo, questa funzione presenta alcune limitazioni rispetto a Gemini o ad altri assistenti come Perplexity. Il funzionamento di ChatGPT su Android include una modalità overlay, attivabile anche tramite il nuovo shortcut nelle Quick Settings, introdotto all’inizio del 2025. Sebbene non sia ancora perfetto, questo sistema offre agli utenti una valida alternativa a Gemini.