Gemini, ora puoi chiedere all'AI di Google informazioni sui luoghi di Maps

Sembra che Google abbia intenzione di integrare ancor più le proprie app con Gemini. Recentemente, infatti, ha introdotto la funzione “Ask about place” (tradotto: Chiedi di un luogo), che consente di ottenere informazioni dettagliate sui luoghi visualizzati su Google Maps.

Disponibilità e limitazioni della funzione

Quando si apre Gemini all’interno di un’applicazione compatibile, compare solitamente un’opzione chiamata “Ask about screen“, che permette di ottenere maggiori dettagli su ciò che si sta visualizzando. Con il recente aggiornamento, ora è possibile attivare un’opzione specifica per Google Maps, che fornisce informazioni mirate sui punti di interesse mostrati sulla mappa.

Questa nuova funzione si attiva in modo contestuale: selezionando un luogo su Google Maps, è possibile chiedere a Gemini dettagli aggiuntivi, come il percorso migliore per raggiungere la destinazione o curiosità sul posto. L’intelligenza artificiale elabora la richiesta utilizzando l’URL del luogo su Maps, offrendo così risposte precise e pertinenti.

Al momento, la funzione “Ask about place” è in fase di distribuzione e non ancora disponibile per tutti gli utenti. Inoltre, il suo funzionamento sembra essere limitato a specifici tipi di luoghi: mentre è attiva per i punti di interesse come ristoranti, monumenti e attrazioni turistiche, non compare quando si visualizzano intere città o stati.

In alcuni casi, Gemini potrebbe non riuscire a elaborare le richieste, segnalando l’impossibilità di interagire con Google Maps. Ciò potrebbe indicare la necessità di una versione avanzata di Gemini per accedere completamente alla funzionalità.