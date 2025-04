Gemini ora può cercare tra le tue foto, ma c'è un limite

Google ha avviato la distribuzione della tanto attesa integrazione tra Gemini e Google Foto, che permette finalmente agli utenti Android di sfruttare l’assistente AI per esplorare i propri ricordi fotografici in modo semplice e intuitivo. C’è un “però”: per ora, infatti, la funzione è disponibile solo per gli utenti negli Stati Uniti e solo in lingua inglese.

Cerca tra le tue foto con un solo comando

Secondo quanto riportato da 9to5Google, tutti gli utenti Android idonei che hanno installato l’app Gemini possono già accedere a questa nuova funzione. Basta aprire l’app, toccare l’icona del profilo in alto a destra, selezionare “App” e attivare Google Photos. Una volta collegato l’account, sarà possibile cercare foto tramite prompt intelligenti.

Gemini può recuperare immagini in base a volti riconosciuti, luogo o data dello scatto e descrizione del contenuto visivo della foto. Ma l’AI può anche rispondere a domande complesse, come:

Quali sono stati i temi delle feste di compleanno (di una certa persona)?

Cosa abbiamo mangiato all’hotel in quella città?

Quali sono le 10 cose principali che abbiamo visto durante l’ultimo viaggio?

Una volta che Gemini trova una foto, è possibile aprirla direttamente in Google Foto per visualizzarla a schermo intero. Inoltre, tramite l’overlay visivo di Gemini, si può anche trascinare l’immagine in un’altra app, un elemento alla volta.

Al momento, non è chiaro quando la funzione sarà estesa ad altri Paesi o tradotta in altre lingue. Come molte funzioni lanciate da Google, anche questa debutta con una distribuzione limitata: solo negli Stati Uniti e solo in inglese.