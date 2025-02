Gemini Live, in arrivo i sottotitoli in tempo reale delle conversazioni

Google sta preparando un aggiornamento significativo per la modalità conversazionale di Gemini Live: la trascrizione in tempo reale, pensata per migliorare l’esperienza d’uso in ambienti rumorosi e rendere la funzione più accessibile alle persone con disabilità uditive.

Il problema attuale di Gemini Live

Al momento, Gemini Live non offre risposte scritte in tempo reale. L’unica opzione disponibile è la trascrizione della conversazione, ma questa viene mostrata solo al termine dell’interazione. Ciò limita l’usabilità in contesti rumorosi o per chi ha difficoltà uditive.

Secondo le ultime scoperte di Android Authority nella versione beta dell’app (16.6.23), un nuovo pulsante consentirà agli utenti di attivare i sottotitoli in tempo reale durante le risposte di Gemini Live. Questo pulsante apparirà nell’angolo in alto a destra dell’interfaccia utente di Gemini Live e, una volta attivato, i sottotitoli verranno visualizzati al centro dello schermo.

Oltre alla funzione di sottotitoli, Google aggiungerà un’opzione nelle impostazioni di Gemini chiamata “Preferenze dei sottotitoli”. Questa permetterà agli utenti di personalizzare la dimensione e lo stile dei sottotitoli, reindirizzando direttamente alle impostazioni di sistema dedicate ai sottotitoli.

Sebbene questa funzione non sia ancora attiva nella versione beta attuale, i test preliminari mostrano che il pulsante dei sottotitoli funziona correttamente. Ciò suggerisce che il rilascio ufficiale potrebbe essere imminente. Google potrebbe introdurre la novità con un aggiornamento successivo dell’app.