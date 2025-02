Gemini Live ha qualche novità: Google le comunica... via e-mail

Google sta facendo passi da gigante con i suoi modelli Gemini 2.0. Ma non solo: l’azienda sta concentrando l’attenzione anche su un altro dei suoi strumenti innovativi, ovvero Gemini Live, che ha recentemente ricevuto alcuni aggiornamenti degni di nota ma, per qualche motivo, passati in sordina – come il supporto alla condivisione schermo.

Qualche dettaglio sugli aggiornamenti

Solitamente, Google non perde occasione per annunciare con grande enfasi le migliorie apportate ai suoi strumenti AI. Questa volta, invece, ha scelto un approccio più discreto, inviando comunicazioni dirette via email solo a un numero selezionato di utenti Live, come riportato da 9to5Google.

L’azienda non ha rilasciato statistiche dettagliate sulle prestazioni del modello aggiornato, ma ha sottolineato come questi miglioramenti avranno un impatto diretto sull’esperienza degli utenti. Il focus è su conversazioni più dinamiche e naturali, grazie all’integrazione dell’ultimo modello Gemini, quale sia nello specifico non è stato ancora rivelato.

Uno degli aspetti più interessanti dell’aggiornamento è l’elaborazione linguistica migliorata, inclusa la possibilità di passare da una lingua all’altra. Abbiamo anche un altro teaser per il supporto alla condivisione dello schermo di Live da Project Astra, annunciato da Google il mese scorso.

Google ha precedentemente annunciato che le migliorie al supporto multimediale di Gemini Live sarebbero state inizialmente disponibili solo per alcuni dispositivi di fascia alta come Galaxy S24, S25 e Pixel 9. Tuttavia, le recenti email inviate agli utenti potrebbero suggerire un’imminente espansione della compatibilità con altri modelli di smartphone Android.

Dal punto di vista della privacy e della gestione dei dati, Gemini Live ha introdotto un cambiamento significativo: ora gli utenti possono conservare una copia dei media condivisi attraverso il servizio tramite l’attività delle app Gemini. Se questa opzione solleva qualche preoccupazione, Google consiglia di rivedere le impostazioni di eliminazione automatica per garantire il massimo controllo sulle proprie informazioni.