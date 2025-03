Gemini introduce Audio Overview e Canvas: rivoluzione per scrittura e coding

Google continua a potenziare Gemini, introducendo due nuove funzionalità: Audio Overview e Canvas, che ora verranno rilasciate a livello globale. Ma di cosa si tratta? Le due novità si concentrano su due aspetti principali: il coding, la scrittura e la sintesi di contenuti testuali.

Audio Overview: sintesi e discussioni dinamiche

Ispirata da NotebookLM e Daily Listen, la nuova funzionalità “Audio Overview” permette agli utenti di caricare documenti o presentazioni su Gemini e generare sintesi avanzate sotto forma di discussione podcast tra due intelligenze artificiali. Questa funzione non si limita a riassumere il contenuto, ma lo analizza, collega argomenti correlati e offre prospettive inedite.

Disponibile sull’app Gemini e su gemini.google.com, Audio Overview consente anche di condividere e scaricare i contenuti generati. Attualmente, questa funzione è accessibile agli utenti Gemini, sia gratuiti che avanzati, esclusivamente in inglese, ma Google ha annunciato il supporto per ulteriori lingue nelle prossime settimane.

Canvas: un nuovo spazio interattivo per scrivere e programmare

Oltre ad Audio Overview, Gemini introduce “Canvas”, uno strumento che trasforma la scrittura e il coding in un’esperienza più interattiva e intuitiva. Su desktop, gli utenti vedranno un nuovo pulsante “Canvas” accanto a Deep Research nella barra dei prompt. Quando attivato, la UI si dividerà in due sezioni: la chat a sinistra e il Canvas sulla destra.

Questa funzione consente di generare bozze testuali di alta qualità modificabili in tempo reale, utilizzando suggerimenti di Gemini su lunghezza (breve, medio, lungo, molto lungo) e tono (molto informale, informale, formale, molto formale). Gli utenti possono anche accettare suggerimenti di modifica proposti dall’AI, rendendo Canvas un valido alleato nella redazione di discorsi, saggi, post per blog e report aziendali. Inoltre, il testo creato può essere facilmente esportato su Google Docs.

Una delle funzionalità più interessanti di Canvas è la sua integrazione con il coding. Gemini ora può generare e visualizzare in anteprima codice HTML, React e prototipi di web app, offrendo agli sviluppatori una rappresentazione visiva immediata delle loro creazioni.

Ad esempio, se un utente desidera creare un modulo di iscrizione per una newsletter, può chiedere a Gemini di generare il codice HTML e visualizzarne l’anteprima direttamente nell’app. Le modifiche richieste verranno aggiornate in tempo reale, eliminando la necessità di passare tra diverse applicazioni. Inoltre, le anteprime live possono essere condivise tramite URL.

Canvas e Audio Overview sono già in fase di rollout per tutti gli utenti Gemini e Gemini Advanced in tutte le lingue supportate. Google ha confermato che nelle prossime settimane Canvas sarà disponibile anche su dispositivi mobili.